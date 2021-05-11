Так хотел работать, что подделывал медкомиссию: жителя Хабаровского края будут судить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае перед судом предстанет житель поселка в Ванинском районе. Его подозревают в подделке документов, а именно в изготовлении заведомо ложного заключения медицинской комиссии для работы. Причем справку мужчина делал не только себе, но и своему коллеге. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

- Как выяснили сотрудники МВД, мужчина работал на железнодорожном предприятии. Проходить ежегодно медкомиссию он не хотел и купил через интернет печать медицинского учреждения Города юности. Так, каждый раз, когда ему нужно было пройти комиссию, он писал нужную информацию и визировал поддельной печатью, - сообщили в МВД.

Поддельные документы он отдавал в отдел кадров на работе. Своему коллеге он точно так же изготовил документ с медкомиссией и поставил печать, впоследствии этот документ также был отдан в кадровый отдел на предприятии.

По этому факту возбудили дело. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

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