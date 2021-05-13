Жить здесь и сейчас: «Россельхозбанк» назвал самые молодежные банковские продукты -"Фото Россельхозбанк"

Ипотека и кредитная карта возглавили рейтинг банковских продуктов с самой большой долей аудитории в возрасте 18-35 лет, сообщают эксперты «Россельхозбанка», проанализировав собственную статистику. Популярность кредитных программ может свидетельствовать о стремлении молодого поколения к самостоятельной жизни и приобретению необходимого набора материальных благ, которые будут обеспечивать ему социальный комфорт и статус. При этом к накоплениям стремятся люди более зрелого возраста.

На конец первого квартала 2021 года банковским продуктом, основными пользователями которого являются люди в возрасте 18-35 лет, стала ипотека. Доля таких заемщиков среди клиентов РСХБ, имеющих ипотечный кредит, составила 42%. Общее число молодых заемщиков увеличилось за год на 2%. Рост спроса на ипотеку эксперты банка объясняют запущенными в прошлом году льготными программами, которые побудили многих молодых людей задуматься о приобретении собственного жилья.

Вторым в рейтинге банковским продуктом по востребованности среди молодежи стала кредитная карта. Из всех владельцев кредитных карт РСХБ доля молодежи составляет 28%. Менее востребованным у молодежи является потребительский кредит (11%).

- Развитие рынка потребительского кредитования позволяет молодому поколению уже сейчас получать яркие эмоции и материальные ценности, как, например, приобретение квартиры, машины, современных гаджетов и т.д., которые обеспечивают самостоятельность и желаемый социальный статус. Важным аспектом жизни современных молодых людей до 35 лет также является стремление вкладывать в себя: в свое здоровье, саморазвитие. Они заинтересованы в материальном потреблении и пока мало задумываются о накоплениях на будущее, - отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк.

В отличие от кредитных продуктов в депозитах молодые люди являются самой немногочисленной среди всех возрастных групп. По статистике РСХБ, на конец первого квартала 2021 года доля клиентов в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих один или несколько вкладов, составляет 4%.

- Достигнув определенного уровня материального благосостояния, люди начинают задумываться о финансовой стабильности и накоплениях на будущее, поэтому сберегательная активность является характерной чертой более старшего поколения, - прокомментировала Юлия Деменюк.