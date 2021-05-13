ТЮЗ в Хабаровске просит помочь найти подрядчика. Фото: пресс-служба Хабаровского краевого театра юного зрителя.

Сегодня, 13 мая, Хабаровский краевой театр юного зрителя в соцсетях обратился к своим подписчикам и зрителям.

- Мы просим вас сделать максимальный репост этой публикации. Ранее уже сообщалось, что в июне этого года в большом зале нашего театра должна начаться реконструкция. Сроки выполнения работ сжатые. Но они не смогут начаться, пока не найдется подрядчик, который пройдет процедуру электронного аукциона, - говорится в сообщении.

Администрация театра призывает хабаровчан распространить информацию как можно шире, чтобы организация-подрядчик наконец-то нашлась.

- Это позволит нам успеть завершить работы к Новому году и встретить наших маленьких зрителей в новом зале, - пишет пресс-служба ТЮЗа.

Информацию о проведении аукциона можно найти на сайте zakupki.gov.ru.

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