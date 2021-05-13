Циклон накроет Хабаровский край в конце недели Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточное УГМС, западный циклон придет в регион уже на этих выходных. На большей территории края пройдут дожди, местами сильные. Северные районы накроет дождем и мокрым снегом. Ветер по долинам рек и на побережье усилится до 15-20 метров.

- Осадки могут привести к подтоплениям придворовых территорий, низкопойменных мест, подъему уровня воды в малых реках, а также размытию грунтовых дорог. Есть вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики. Из-за сильного ветра могут обрушиться рекламные конструкции и старые деревья. Это может привести к повреждениям линий электропередач и автотранспорта, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Силы МЧС России приведены в режим готовности.

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