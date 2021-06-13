Форум для бизнесвумен пройдет в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Второй Дальневосточный женский предпринимательский форум «Женский бизнес. Инструменты роста» пройдет в Хабаровске. Мероприятие продлится два дня. Так, 15 июня на онлайн платформе перед участницами выступят федеральные спикеры. А уже 16 июня предпринимательницы встретятся офлайн.
- Специально для сообщества бизнесвумен региона пройдет марафон психологических и социальных практик «Soft-skills для женского бизнеса». Гибкие навыки помогут предпринимательницам сделать свое дело наиболее эффективным, а старт - комфортным, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Впервые форум прошел в ноябре 2020 года. Тогда врио губернатора региона Михаил Дегтярев предложил сделать мероприятие ежегодным.
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