Форум для бизнесвумен пройдет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Второй Дальневосточный женский предпринимательский форум «Женский бизнес. Инструменты роста» пройдет в Хабаровске. Мероприятие продлится два дня. Так, 15 июня на онлайн платформе перед участницами выступят федеральные спикеры. А уже 16 июня предпринимательницы встретятся офлайн.

- Специально для сообщества бизнесвумен региона пройдет марафон психологических и социальных практик «Soft-skills для женского бизнеса». Гибкие навыки помогут предпринимательницам сделать свое дело наиболее эффективным, а старт - комфортным, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Впервые форум прошел в ноябре 2020 года. Тогда врио губернатора региона Михаил Дегтярев предложил сделать мероприятие ежегодным.

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