Новые вертолеты могут появиться на Дальнем Востоке Фото: Сергей ПЯТКОВ

Обновить вертолетную технику планируют на Дальнем Востоке и в частности в Хабаровском крае. Об этом сообщил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Мы с нетерпением ждем новых машин от компании «Вертолеты России». Вертолеты Ка-62 должны прилететь в следующем году. Они обладают в два раза более эффективными характеристиками, чем легендарные Ми-8, - сказал Алексей Чекунков.

Напомним, что Хабаровском крае очень активно работает санавиация. По региону летают вертолеты Ми-8 и машины авиакомпании «СКОЛ». За 2020 год медики совершили 207 вылетов. Общее число эвакуированных составляет 465, из них 55 – это дети. Кроме того, в своей работе вертолеты используют специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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