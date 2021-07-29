Хабаровского застройщика обвиняют в растрате свыше 18 миллионов Фото: Александра ШОПЕНКО

На хабаровского застройщика ООО «Лидер» заведено уголовное дело за растрату. По версии следствия, директор компании использовал деньги дольщиков не для строительства дома, сообщили в прокуратуре.

- Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». Ведется предварительное следствие, которое находится на контроле в прокуратуре Хабаровского края, - сообщили в ведомстве.

Многоэтажка должна была быть сдана 16 сентября текущего года, но стройка стоит замороженной с апреля. Людей постоянно «кормят завтраками» о возобновлении работ, но их не происходит.

По подсчетам ведомства, всего было заключено 433 договора о долевом строительстве на полтора миллиарда. Поэтому не исключено, что в ходе следствия сумма растраты увеличится.

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