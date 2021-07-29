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Общество29 июля 2021 9:01

Хабаровчане громко поддержали Олимпийскую сборную

Возле Ерофей арены прошел автозвуковой флэшмоб
Олег ОРЛОВ
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Хабаровчане громко поддержали Олимпийскую сборную.

Хабаровчане громко поддержали Олимпийскую сборную.

Вы это слышали? Вслед за граффити и видеороликами, хабаровчане устроили настоящую шумовую поддержку сборной России. 28 июля в 19:00 десятки автомобилистов собрались на Арене Ерофей, чтобы передать свою энергию нашим спортсменам.

Строчка из известной песни «We will rock you» в стране превратилась в мощное движение. Этот хит жители города исполнили на своих машинах с помощью клаксонов. Такого хора в Хабаровске еще точно не было.

Само движение #wewillROCyou появилось после запрета нашей олимпийской сборной выступать в Токио под родным флагом и с гимном. Но если на играх на российский триколор наложено табу, то здесь, на берегах Амура, национальные флаги никто отобрать не вправе.

С уверенностью можно сказать, эмоциональную поддержу за сотни километров от дома, спортсмены точно чувствуют. Это они доказывают своими отличными результатами. Вместе мы победим!

Хабаровчане громко поддержали Олимпийскую сборную