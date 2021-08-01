Хабаровский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде. Фото: Андрей Замковой/соцсети
Боксер из Хабаровска Андрей Замковой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Спортсмен не сумел выйти в финал, уступив кубинцу Роньелю Иглесиасу Сотолонго.
Соперник Замкового уже имеет на своем счету олимпийское золото 2012 года в весовой категории до 64 килограммов. На той же Олимпиаде в Лондоне россиянин тоже был третьим.
В активе Замкового есть две медали чемпионатов мира — серебро на ЧМ-2009 в Милане и золото на первенстве мира в Екатеринбурге.
В копилке сборной России 40 наград.
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