У продавца обуви в Хабаровске сорвали с шеи дорогой кулон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске под суд отправили грабителя. Он сорвал с шеи продавца в магазине цепочку с кулоном. Вещица оказалась не только дорогой сердцу владелицы, но и по своей стоимости - 150 тысяч рублей, сообщили в региональном главке полиции.

- Лицо злоумышленник скрывал под медицинской маской. Он попросил продавца показать ему берцы. Сделав вид, что собирается купить товар, обвиняемый попросил женщину упаковать обувь, тем самым отвлекая ее. Фигурант сорвал с шеи работницы золотую цепочку с кулоном в момент упаковки товара, после чего выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

Вскоре полиция вышла на след грабителя. Им оказался 22-летний парень из Комсомольска-на-Амуре, в биографии которого уже были и другие преступления.

Как оказалось, украшение он сдал в ломбард, получив за него всего 30 тысяч рублей. Этими деньгами он оплатил аренду жилья и купил себе продукты.

Свою вину молодой человек отрицать не стал. Следующие полтора года он проведет в колонии строгого режима.

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