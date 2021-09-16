За здоровую конкуренцию: две компании занимаются незаконным шерингом самокатов в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской администрации обсудили вопрос незаконного шеринга в краевой столице. Как выяснилось, на сегодняшний день в Хабаровске прокатом самокатов занимаются три компании. Лишь одна из них прошла все законодательные процедуры и имеет разрешение на работу. Руководитель проката Сергей Гувва открыл 17 точек проката, каждая из которых утверждена с мэрией города.

- Я поддерживаю лишь здоровую конкуренцию. У нас растет число жалоб на организации по аренде электроскутеров. Сейчас мы должны привести всю работу к единому критерию: определить площадки для парковок, наладить контроль за соблюдением скоростного режима в местах массового скопления людей, а также сделать так, чтобы электросамокаты не мешали обычным пешеходам, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сейчас в Хабаровске официально работает 21 точка по прокату роликов, велосипедов и самокатов. Двум компаниям предложено убрать самокаты, сдающиеся в аренду без разрешения. Также составлено обращение в ЦМВД России по Хабаровску с просьбой провести профилактическую работу с бизнесменами.

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