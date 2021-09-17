Погода в Хабаровске 18 сентября 2021: ветрено и прохладно
Фото: Петр МОЛОТОВ
18 сентября в Хабаровске столбики термометров днем поднимутся до отметки в +19 градусов. Ночью будет около +12. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
На юге края местами возможны кратковременные дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +21 градуса. Ночью похолодает до +8. Скорость северо-западного ветра составит 9-14 метров в секунду.
В центральных районах также местами возможны небольшие осадки. Днем будет до +24 градусов тепла. Ночью ожидается от 0 до +14. Порывы северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.
На севере края - местами кратковременные дожди. Днем от +11 до +23 градусов. Ночью от +6 до +13. Скорость северо-западного ветра составит 6-14 метров в секунду. Возможны порывы до 22 метров в секунду.
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