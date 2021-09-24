В Хабаровске иномарка сбила подростка на «зебре» Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка на пешеходном переходе сбила девочку-подростка. ДТП произошло на «зебре», сообщили в ГИБДД города.

Машина сбила ребенка в районе дома №26 в Краснореченском переулке. Светофора в этом месте нет. Водитель не успел затормозить, увидев школьницу на дороге.

Спасло ситуацию то, что машина уже прилично сбросила скорость, и ребенок получил несерьезные повреждения. У девочки травма бедра. Лечение она пройдет амбулаторно.

За рулем машины был 28-летний мужчина. Как показала экспертиза, он был трезв.

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