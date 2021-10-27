Крупную партию «синтетики» изъяли из оборота в Хабаровском крае Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровском крае задержали клиента интернет-магазина по продаже наркотиков. В его машине была найдена крупная партия N-метилэфидрона, сообщили в ГУ МВД региона.

— Поступила оперативная информация о том, что у одного из местных жителей могут храниться запрещенные вещества. В ходе досмотра транспортного средства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли в подлокотнике три свертка с порошком белого цвета, принадлежащие 38-летнему мужчине. Общий вес наркотика составил более двух граммов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На допросе задержанный заявил, что пришел на место закладки и забрал оттуда купленный товар. Наркотики он хранил для личного употребления.

Мужчине грозит до десяти лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

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