В Комсомольске-на-Амуре несовершеннолетние заключенные сделали осенние поделки

В Комсомольске-на-Амуре для несовершеннолетних обвиняемых провели мастер-класс Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре для несовершеннолетних обвиняемых провели мастер-класс. Воспитатели следственного изолятора №2 предложили трем подросткам, находящимся под следствием, сделать поделки из природных материалов.

- Для того чтобы оказать помощь в соцреабилитации, необходимо изучить личность подростка, определить степень педагогической запущенности и образовательный уровень, - пояснила Евгения Рябенко, воспитатель группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-2, капитан внутренней службы.

Подростки охотно приняли участие в мастер-классе по созданию лесного ежа из семечек и пластилина. Из осенней листвы дети изготовили бабочек. Из гречки и риса у ребят получился белый гриб. Участники мастер-класса оформили небольшую выставку работ в учебной аудитории.

- С несовершеннолетними, находящимися в СИЗО, проводится воспитательная работа. С подростками работают психологи, медики, воспитатели и педагоги, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.