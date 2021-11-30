Метель и штормовой ветер ожидается в Хабаровске 1 декабря Фото: Олеся Приходько

Первый день зимы в Хабаровском крае запомнится жителям региона сильным ветром. Местами его порывы будут достигать 27 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

Днем в столице региона ожидаются сильный снег и метель. Температура воздуха составит около -10 градусов. Ночью ожидается от -14 до -12.

На юге края днем также будет падать снег и кружить метель. Столбики термометров покажут днем от -15 до -8 градусов. Ночью от - 15 до - 10. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду с усилениями до 23 метров.

В центральных районах ожидается от -14 до 0 градусов днем и до -26 градусов ночью. Скорость ветра составит от 6 до 14 метров в секунду с порывами до 23 метров. Местным жителям стоит приготовиться к обильному снегопаду и гололеду.

В северных районах также будет стоять снежная погода. Столбики термометров ночью покажут от -27 до -16 градусов. Днем от -27 до -3 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 6-14 метров в секунду с усилениями до 27 метров.

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