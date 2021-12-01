Хабаровск сковали пробки: циклон принес снег и метель в столицу региона Фото: Олеся Приходько

Накрывающий один за одним Хабаровск циклоны стали причиной коллапса на дорогах города. Пробки по утрам и вечерам достигают 10-балльных значений. Водители осторожничают и сбавляют скорость, чтобы не занесло на снежном накате. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, минувшей ночью на улицы города вышли 42 единицы снегоуборочной техники, сообщили в мэрии.

— На трассы высыпано 226 тонн песчано-соляной смеси и 5 тонн реагента. С утра освобождать город от снежного плена вышли 64 спецмашины и 120 дорожных рабочих, из них от сторонних организаций привлечено 9 единиц и 70 человек. Они будут трудиться в течение дня, — сообщили в пресс-службе администрации.

Там отметили, что прежде всего чистятся те дороги, по которым едет общественный транспорт. В противном случае, не одна сотня тысяч горожан попросту не доберется вовремя на свои рабочие места. Также особое внимание уделяют пешеходным дорожкам и трассам, имеющим крутой уклон. Иначе очередей в травмпунктах не избежать.

— К наведению порядка в разное время дня и в разных районах города также приступят коммунальщики, сотрудники мэрии, учреждений социальной сферы и различных организаций, — добавили в мэрии.

Напомним, что сейчас циклон смещается на северо-восток. однако предстоящие два дня по-прежнему будут снежными и ветренными.

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