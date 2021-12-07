Фумигации сои и леса в Хабаровском крае

В связи с этим Центром был проведен ряд работ по фумигации.

За период с октября по ноябрь 2021 года было обработано 5241 тонна сои на складах и 20000 кубических метров леса, подготовленного к экспорту в КНР.

По итогам фумигации вредных организмов и растений не обнаружено.

Группа фитосанитарного карантинного обезараживания фумигации ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» проводит фитосанитарное обеззараживание пустых складских и технологических помещений, контейнеров, других подкарантинных объектов и прилегающих к ним территорий, а также обеззараживание зерна и продуктов переработки зерна, лесопродукции, другой подкарантинной продукции.