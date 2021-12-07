В Хабаровске прошел круглый стол на тему противоэпидемических мероприятий

Представители бизнеса обсудили возможные меры для снижения заболеваемости ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бизнесмены Хабаровского края приняли участие в круглом столе, который был посвящен принятию мер по снижению заболеваемости COVID-19.

Представителям крупных торговых сетей и заведений общепита напомнили об обязательной вакцинации сотрудников. Предприниматели предложили ввести систему бонусов для вакцинировавшихся сотрудников, а также послабление существующих ограничительных мер.

- На самом деле уже есть целые районы, в которых можно ввести послабления. Это Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы. Там большие показатели вакцинировавшихся, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Попасть в эти северные районы возможно только с отрицательным ПЦР-тестом или QR-кодом, полученным после вакцинации. Таким образом возможно минимизировать риски заражения жителей отдаленных районов.

На круглом столе предприниматели также предложили продлить рабочий день продовольственных магазинов. Это позволит избежать скопления посетителей и снизит риски заражения COVID-19.