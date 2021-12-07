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Политика7 декабря 2021 9:00

Михаил Дегтярев встретился с Юрием Трутневым в Доме правительства РФ в Москве

Глава региона рассказал в правительстве о ситуации с экономикой и здравоохранением в крае
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Глава региона рассказал в правительстве об экономике и здравоохранении в крае. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Глава региона рассказал в правительстве об экономике и здравоохранении в крае. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с заместителем Председателя Правительства РФ, полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Встреча прошла в Доме Правительства РФ в Москве.

- Мы с Юрием Трутневым обсудили региональную экономику и здравоохранение. У нас в Хабаровском крае выросли темпы вакцинации и пошла на спад заболеваемость COVID-19. А малый и средний бизнес пользуется предложенными мерами поддержки, - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Кроме этого, глава региона доложил Юрию Трутневу о реализации в крае национальных проектов, которые инициированы президентом РФ Владимиром Путиным, а также доложил о состоянии макроэкономики. Хабаровский край по многим критериям опережает средние показатели по ДФО и России в целом.