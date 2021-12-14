В Хабаровском крае ревакцинированы от ковида свыше 50 тысяч человек

За сутки наличие инфекции подтвердилось у 507 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае существенно растут не только темпы вакцинации, но и ревакцинации от коронавируса. На сегодняшний день в третий раз поставили прививку 56 850 человек, сообщили в региональном минздраве.
За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 507 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 427, в Хабаровском районе - 77, в Комсомольске - трое.
- Выздоровели 409 жителей края за 24 часа. Восемь человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 320.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 116 807 случаев заболевания коронавирусом;
102 707 человек выздоровели;
12 965 находятся на лечении (2447 в стационаре, амбулаторно 10 518);
Скончались 1135 человек.
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