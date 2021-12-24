Мэр Хабаровска: «Весь снег вывезти физически невозможно» Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на предновогодней пресс-конференции затронул несколько особенно болезненных для краевой столицы тем, одна из которых - уборка снега.

- Меня всегда ругают. Если снег убирают недостаточно быстро - за это. Если дороги чистят днем - мешаем движению. Если ночью - снегоуборочная техника шумит. Работа у меня такая. Но не убирать нельзя, - высказался градоначальник.

По его словам, последний обильный снегопад поставил городские службы в крайне сложное положение. Выпала почти двухмесячная норма, оперативно преодолеть последствия стихии не удалось. На расчистку дорог и вывоз снежных масс бюджет Хабаровска тратил ежедневно около миллиона рублей. Всего на сегодняшний день израсходовано больше 32 миллионов.

- Я не говорю о том, что весь снег будет вывезен. Это невозможно. Повторяю - невозможно чисто физически. И тем не менее городские службы это делают. Мы как следует зачистим только центр Хабаровска. Отсюда тоже вывозится не весь снег, часть остается на газонах. Газоны мы освобождаем от сугробов там, где это может влиять на безопасность движения. Или где это эстетически смотрится плохо, - заявил Сергей Кравчук.

Мэр выразил благодарность институту МВД, чьи курсанты здорово помогли в расчистке Индустриального района. А также военным, тоже принимавшим в этом участие.

Мэр озвучил и приятную новость. МУП «Южное» в этом году приобрело в лизинг специальный роторный погрузчик для расчистки дорог. Эта машина - новое слово в борьбе с последствиями природных явлений. Он позволяет на высокой скорости, без остановок, с максимальным качеством вычищать любые крупные поверхности. «Только грузовики выстраивай в очередь», - сказал Кравчук.

Что же касается освобождения от снега дворов, то, по словам мэра, это в основном дело управляющих компаний.

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