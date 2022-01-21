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Недвижимость21 января 2022 5:40

Проблемный долгострой будет сдан в 2023 году в Хабаровске

Возводить дом в микрорайоне «Строитель» начали еще в 2014 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Возводить дом в микрорайоне «Строитель» начали еще в 2014 году

Возводить дом в микрорайоне «Строитель» начали еще в 2014 году

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в микрорайоне «Строитель» достроят дом. Возведение началось еще в 2014 году, но в 2015 году из-за банкротства строительство было приостановлено. При этом, 84 квартиры были проданы по договорам долевого участия.

- Дольщики получили квартиры в ранее построенных домах. А этот дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году застройщиком «Реал строй». В доме будет 260 квартир, - рассказали в региональном минстрое.

Строительство проблемного долгостроя по адресу Павла Морозова, 23 контролируют краевые власти и правоохранительные органы.