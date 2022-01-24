В Хабаровске школьник лишился телефона за 50 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске ребенок лишился дорогостоящего телефона. Гаджет за 50 тысяч рублей он оставил на кассе магазина из-за хитрости вора. О произошедшем рассказали в ГУ МВД региона.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по Хабаровску установили личность и задержали ранее не судимого 61-летнего местного жителя. В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник увидел телефон на кассе и незаметно прикрыл его своими перчатками. Ребенок оплатил покупку и ушел без телефона, - рассказали в ведомстве.

Телефон в итоге нашелся и был возвращен мальчику. Вору теперь грозят пять лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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