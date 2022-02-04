В Хабаровском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Хабаровском крае с коронавирусом госпитализировали 166 человек. Всего в крае 46 пациентов находятся на ИВЛ, 728 - на кислородной поддержке. Зарегистрировано 706 новых случаев заражения ковидом, 197 пациентам удалось выздороветь. Четыре человека погибли, не справившись с вирусом.

Всего в крае на данный момент на лечении с коронавирусом находятся 7393 зараженных, из них 1329 - стационарно, 6064 - амбулаторно. Доля госпитализации составляет 23,5 процента. В регионе развернуто 2511 коек, свободными остаются 1182 места. Загруженность больниц находится на показателе 52,93 процента.

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