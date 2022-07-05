Новые штаммы коронавируса могут появиться в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Их число в разы меньше, чем в начале года. Но ситуация может измениться в любой момент.

- В регионе развернуто 50 коек в трех больницах для лечения пациентов с ковидом. В стационаре получают помощь 20 человек, еще 78 проходят лечение на дому. Во многих странах сейчас растет заболеваемость из-за новых штаммов «Омикрона». Увеличивается количество новых случаев и в Москве. Не исключено, что скоро в нашем регионе тоже начнет увеличиваться число заболевших, - сказал Алексей Веселов, замминистра здравоохранения Хабаровского края.

Чтобы предотвратить очередную вспышку пандемии, жителям региона нужно проходить ревакцинацию каждые полгода. Это позволит поддержать высокий массовый иммунитет к коронавирусу.

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