Юрий Трутнев: «Работа с молодежью - это работа на наше будущее» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В ходе заседания совета ДФО полномочный представитель президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев отметил важность информационной работы с гражданами региона и всей страны. Особое внимание, по его словам, следует уделить большому пласту населения - молодежи.

- Патриотическое воспитание молодого поколения сегодня является одним из важнейших направлений, потому что работа с молодежью - это работа на наше будущее. Сегодня в высших учебных заведениях введены должности проректоров по воспитательной работе, в средних школах - советников по воспитательной работе. Во всех образовательных учреждениях возрождаются традиции поднятия флага России, патриотических классных часов, устанавливаются памятники и мемориальные доски. Поэтому прошу глав регионов держать на контроле воспитательные процессы, - заявил Юрий Трутнев.

Полпред также отметил возросший у подростков интерес к службе в армии, в связи с чем предложил делать активные шаги по возрождению военно-спортивных лагерей, клубов и объединений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.