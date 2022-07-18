Жительница Хабаровского края сбежала от надзора после неумышленного убийства человека Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Вяземского района Хабаровского края ранее нанесла тяжелые травмы человеку, от которых он скончался. Преступницу задержали и поставили на учет в качестве поднадзорного лица по месту жительства. Женщину предупредили об уголовной ответственности, если она попытается сбежать.

- В феврале преступница уехала за пределы Вяземского района, не предупредив полицию. Она пряталась, пока ее местоположение не было установлено, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Полиция завела уголовное дело. Теперь беглянке грозит до 200 часов обязательных работ или исправительных работ сроком до двух лет либо до года колонии.

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