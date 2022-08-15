Медведь разрыл могилу на кладбище Комсомольска-на-Амуре Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 августа в Комсомольске опять объявились бурые медведи. Один из них зашел на территорию городского кладбища. Учуяв запах разлагающейся плоти, животное начало раскапывать могилу.

- Сейчас кладбище патрулируется. Чтобы случай не повторился, нужно расчистить территорию от зарослей кустарников и бурьяна. После этого требуется установить ограждение по периметру, чтобы животные не могли проникать внутрь, - рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Сотрудники ведомства дали еще несколько рекомендаций. В частности, нужно убрать свалку, которая располагается недалеко от кладбища и привлекает диких животных. За территорией установили наблюдение. Если следы косолапых опять обнаружат, администрация Комсомольска обратится к охотоведам для отлова мишки.

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