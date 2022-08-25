Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 сентября в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые правила прохождения техосмотра вступят в силу с 1 сентября. Теперь жителям Хабаровского края станет проще проходить ТО. Вместо 82 пунктов контроля останется только 55.

Нужен ли техосмотр автомобиля и кому

Частным владельцам машин проходить техосмотр в 2022 году не нужно, а вот для некоторых автовладельцев ТО обязателен. Кому нужно проходить техосмотр:

- при регистрации машины старше четырех лет на нового владельца;

- после тюнинга;

- после замены основных деталей авто, установки газового оборудования;

- перед поездкой в Европу.

Что будут проверять во время ТО автомобиля в Хабаровском крае

По новым правилам техосмотра в 2022 году останутся обязательными 55 пунктов контроля. На ТО будут проверять:

- исправность тормозной системы, рулевого управления, ремней безопасности и звукового сигнала;

- отсутствие подтеканий тормозной жидкости и в системе питания, люфта руля, трещин на дисках, ободьях и лобовом стекле, мешающих обзору водителя приборов, несогласованных изменений в конструкции машины;

- соответствие требованиям осветительных приборов и световой сигнализации, источника света в фарах, формы, цвета, размера и расположения фар;

- соответствие нормам высоты рисунка протектора шин, уровня выбросов вредных веществ в выхлопных газах, светопропускной способности стекол и высоты затемняющей пленки на лобовом стекле;

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес, зеркал заднего вида, надколесных грязезащитных устройств.

Что станет необязательным для прохождения техосмотра в Хабаровске и крае

Во время техосмотра в 2022 году в легковушках больше не будут проверять:

- наличие аптечки станет необязательным, как и огнетушителя, дорожного знака «Аварийная остановка»;

- наличие капли масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;

- поражение металла коррозией, механические повреждения трубопроводов и шлангов;

- уровень шума выхлопной системы;

- работу штатного противоугонного устройства;

- остаточную глубину рисунка протектора (вместо этого будут измерять его высоту);

- работу насоса для подачи стеклоомывателя.

Сколько стоит техосмотр в Хабаровске и в Хабаровском крае

Теперь для каждого региона будет фиксированная цена техосмотра. В среднем она составит 500-1000 рублей. Менять ее в какую-либо сторону операторы не имеют права.

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