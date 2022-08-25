Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 сентября в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новые правила прохождения техосмотра вступят в силу с 1 сентября. Теперь жителям Хабаровского края станет проще проходить ТО. Вместо 82 пунктов контроля останется только 55.
Частным владельцам машин проходить техосмотр в 2022 году не нужно, а вот для некоторых автовладельцев ТО обязателен. Кому нужно проходить техосмотр:
- при регистрации машины старше четырех лет на нового владельца;
- после тюнинга;
- после замены основных деталей авто, установки газового оборудования;
- перед поездкой в Европу.
По новым правилам техосмотра в 2022 году останутся обязательными 55 пунктов контроля. На ТО будут проверять:
- исправность тормозной системы, рулевого управления, ремней безопасности и звукового сигнала;
- отсутствие подтеканий тормозной жидкости и в системе питания, люфта руля, трещин на дисках, ободьях и лобовом стекле, мешающих обзору водителя приборов, несогласованных изменений в конструкции машины;
- соответствие требованиям осветительных приборов и световой сигнализации, источника света в фарах, формы, цвета, размера и расположения фар;
- соответствие нормам высоты рисунка протектора шин, уровня выбросов вредных веществ в выхлопных газах, светопропускной способности стекол и высоты затемняющей пленки на лобовом стекле;
- наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес, зеркал заднего вида, надколесных грязезащитных устройств.
Во время техосмотра в 2022 году в легковушках больше не будут проверять:
- наличие аптечки станет необязательным, как и огнетушителя, дорожного знака «Аварийная остановка»;
- наличие капли масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;
- поражение металла коррозией, механические повреждения трубопроводов и шлангов;
- уровень шума выхлопной системы;
- работу штатного противоугонного устройства;
- остаточную глубину рисунка протектора (вместо этого будут измерять его высоту);
- работу насоса для подачи стеклоомывателя.
Сколько стоит техосмотр в Хабаровске и в Хабаровском крае
Теперь для каждого региона будет фиксированная цена техосмотра. В среднем она составит 500-1000 рублей. Менять ее в какую-либо сторону операторы не имеют права.
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