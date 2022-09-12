Скопище металлолома: четыре машины разбились на Трехгорной в Хабаровске

Четыре человека пострадали в массовой аварии в Хабаровске 11 сентября Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

11 сентября примерно в 20:15 на Трехгорной произошло массовое ДТП. «Тойота Приус» ехала со стороны Вершинной по направлению к Совхозной. Машина выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с «Ниссан Мурано». От удара «Тойоту» отбросило в сторону. Машина влетела в «Мицубиси Либеро», а после - в еще одну «Тойоту Приус».

- За рулем иномарки, вылетевшей на встречку, была женщина 44 лет. Она и трое пассажиров легковушки получили травмы. Хабаровчанку и ее 64-летнего попутчика госпитализировали. Еще двое пострадавших - 31-летняя женщина и 34-летний мужчина - отказались от помощи медиков, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Женщина, спровоцировавшая аварию, была трезва.

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