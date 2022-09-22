До пяти лет тюрьмы грозит жителю Магадана за кражу дисков с видеоиграми Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22-летний ранее судимый житель Магадана в августе 2022 года обокрал пять магазинов электроники в городе. В одном из магазинов парень украл 11 дисков для игровой приставки на сумму 42 тысячи рублей. В двух других торговых точках злоумышленник также украл диски с видеоиграми. Еще дважды он совершал незаконные действия в компании 34-летнего товарища.

- Общая стоимость похищенных дисков составила свыше 140 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

На мужчину завели уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание за данные преступления - до пяти лет лишения свободы.

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