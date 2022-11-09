Жители поселка в Хабаровском крае жалуются на дефицит лекарств в аптеке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае жители поселка Многовершинный пожаловались на отсутствие в единственной аптеке лекарств. Информация об этом была распространена в интернете. Прокуратура региона сообщение увидела и заинтересовалась им. Сейчас орган проводит проверку размещенной информации.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению гарантий граждан на обеспечение жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

После проведения проверки и при наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры.

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