Жителям Хабаровского края рассказали о мерах поддержки при рождении первого ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН

Единовременная денежная выплата (ЕДВ) по рождению первого ребенка в Хабаровском крае - одна из самых больших в ДФО. Она составляет 40 890 рублей. В этом году на выплаты направлено почти 128 миллионов рублей из регионального бюджета. Сумма состоит из двукратного прожиточного минимума для детей в крае. С начала года ЕДВ получили почти 3,1 тысячи семей.

- Семьи, где родился первый ребенок, поддерживают только на Дальнем Востоке. В краевой казне на платежи заложено 168,5 миллиона на год. Оформить помощь можно в центре соцподдержки населения по месту жительства или через МФЦ, портал «Услуги27» в течение года после рождения малыша, - рассказали в министерстве соцзащиты Хабаровского края.

При рождении первого ребенка также можно оформить ежемесячную выплату в размере 20 445 рублей. Она положена тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (40 456 рублей).

С 1 января 2023 года также вводится единое пособие на детей и беременных женщин. Оно объединит шесть действующих мер поддержки. В него войдет ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком не работающим гражданам, выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет и на детей 3-7 и 8-17 лет.

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