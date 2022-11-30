Социальный фонд России будет выполнять функции ПФР и ФСС в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Социальный фонд России (СФР) начнет работу с 1 января 2023 года. Он объединит в себе все функции Пенсионного и Фонда социального страхования. Это упростит получение мер соцподдержки для жителей Хабаровского края. Все федеральные выплаты можно будет оформить, обратившись в единую службу.

- СФР расширит число категорий жителей, обеспеченных государственным соцстрахованием, и снизит административную нагрузку на бизнес. Увеличится список электронных сервисов. Начнет действовать единое пособие для семей с детьми и беременных, - рассказали в отделении ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

С 1 января прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания СФР:

- Хабаровск: Слободская, 27 и Краснореченская, 87А;

- Комсомольск: Лесозаводская, 5Б и переулок Братский, 4/2;

- Переяславка: Ленина, 11;

- Вяземский: Коммунистическая, 13;

- Бикин: переулок Советский, 2;

- Амурск: проспект Комсомольский, 44;

- Николаевск: Гоголя, 28А;

- Советская Гавань: Киевская, 18;

- Солнечный: Ленина, 39/2;

- Ванино: 1-я Линия, 9;

- Чегдомын: Парковая, 6;

- Богородское: 30 лет Победы, 37;

- Троицкое: Калинина, 99;

- Охотск: Белолипского, 19;

- Аян: Советская, 7;

- Чумикан: Таранца, 18;

- село имени Полины Осипенко: переулок Почтовый, 3.

Многие из этих офисов уже работают в тестовом режиме.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.