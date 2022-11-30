Социальный фонд России будет выполнять функции ПФР и ФСС в Хабаровском крае
Фото: Евгения ГУСЕВА
Социальный фонд России (СФР) начнет работу с 1 января 2023 года. Он объединит в себе все функции Пенсионного и Фонда социального страхования. Это упростит получение мер соцподдержки для жителей Хабаровского края. Все федеральные выплаты можно будет оформить, обратившись в единую службу.
- СФР расширит число категорий жителей, обеспеченных государственным соцстрахованием, и снизит административную нагрузку на бизнес. Увеличится список электронных сервисов. Начнет действовать единое пособие для семей с детьми и беременных, - рассказали в отделении ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
С 1 января прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания СФР:
- Хабаровск: Слободская, 27 и Краснореченская, 87А;
- Комсомольск: Лесозаводская, 5Б и переулок Братский, 4/2;
- Переяславка: Ленина, 11;
- Вяземский: Коммунистическая, 13;
- Бикин: переулок Советский, 2;
- Амурск: проспект Комсомольский, 44;
- Николаевск: Гоголя, 28А;
- Советская Гавань: Киевская, 18;
- Солнечный: Ленина, 39/2;
- Ванино: 1-я Линия, 9;
- Чегдомын: Парковая, 6;
- Богородское: 30 лет Победы, 37;
- Троицкое: Калинина, 99;
- Охотск: Белолипского, 19;
- Аян: Советская, 7;
- Чумикан: Таранца, 18;
- село имени Полины Осипенко: переулок Почтовый, 3.
Многие из этих офисов уже работают в тестовом режиме.
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