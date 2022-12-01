В хабаровской горбольнице №11 открылся кабинет оказания помощи бездомным Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В хабаровской горбольнице №11 начал работу кабинет оказания помощи бездомным. Его открытию поспособствовало сотрудничество хабаровской организации «Милосердие» и регионального минздрава. Врачи учреждения принимают пациентов, которые поступают на машинах «скорой».

- В кабинете бездомные смогут получить всю необходимую помощь. Если после осмотра будет установлено, что в стационарном лечении он не нуждается, никто не будет выгонять его на улицу. Мы предложим ему необходимую соцпомощь: одежду, ночлег, питание. Если человек будет заинтересован, то мы заберем его к себе, - сказал Константин Ветренко, глава ХКОО «Милосердие».

В Хабаровске также работает горячая линия по оказанию помощи людям в трудной жизненной ситуации в зимний период. С 9:00 до 18:00 нужно обращаться по номеру 23-23-23, а в другое время - 8 (984) 264-80-99.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.