Снежный день ожидает Хабаровский край 3 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий зимний день преподнесет погода Хабаровску 3 декабря. Суббота будет маловетреной, но со снегом и сильным морозом. Ночью осадков не ожидается, а температура опустится от -20 до -22 градусов. Днем столбик термометра покажет от -13 до -15. Синоптики прогнозируют небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду.

В южной части Хабаровского края погода 3 декабря заставит жителей одеться потеплее. Ночью будет от -19 до -33, а днем от -13 до -18 градусов. По прогнозу днем пойдет снег, который временами будет усиливаться. Ветер поднимется до 9-14 метров в секунду.

В центре региона местами ожидается небольшой снег. Температура ночью от -19 до -32, днем от -8 до -24. Ветер будет дуть со скоростью 3-13 метров в секунду.

В северных районах большая часть дня пройдет без осадков. В Охотском и Тугуро-Чумиканском районах ожидается небольшая метель. Температура ночью составит от -28 до -42, а днем от -19 до -33 градусов. Ветер на большей части территории достигнет скорости 3-10 метров в секунду, а на побережье до 20 метров.

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