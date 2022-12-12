Санавиация Хабаровского края спасла 880 человек в 2022 году Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Служба санавиации в Хабаровском крае за этот год совершила больше 560 вылетов. За это время было эвакуировано больше 880 человек, которые находились в опасной, угрожающей жизни ситуации. Больше всего вызовов поступило из Ванинского, Верхнебуреинского, Ульчского районов и Комсомольска. Из бюджета на обеспечение службы было потрачено 230 миллионов рублей: 150 миллионов из федерального, а остальное - из регионального.

Напомним, для медицинских нужд и вылета из северной части края в 2020 году построили вертолетную полосу в Комсомольске на базе Городской больницы имени Шевчука. Здесь создан травматологический центр для оказания помощи пострадавшим в авариях, сосудистый центр для пациентов со всего севера. Объект обошелся в 20 миллионов рублей.

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