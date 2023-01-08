В Магадане начнут строить новый терминал международного аэропорта после новогодних праздников

Проект планируется завершить к концу 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Январь 2023 года станет отправной точкой для начала строительства пассажирского терминала международного аэропорта Магадан «Сокол». Даты запуска работ стали известны после подписания договора между генеральным директором акционерного общества «Аэропорт Магадан» Дмитрием Сиволобовым и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью подрядной организации «Лимакмаращстрой» Рагимом Фикрет оглы Махмудовым.

- Для Магадана здание не характерно, оно воздушное, золотое, из стекла. Для климатических условий данного региона выгоднее построить что-нибудь с окошками. Подрядчики уже приступили к набору людей и к формированию площадки. Активная фаза начнется после январских праздников, и ни одного дня сезона упущено не будет, поэтому в декабре 2024 года мы должны сдать здание, - рассказал Сергей Рудаков, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг».

Пропускная способность нового пассажирского терминала, благодаря автоматической системе обработки багажа и двум телескопическим трапам, будет достигать 800 пассажиров в час. Общая стоимость строительства проекта площадью более 14 тысяч квадратных метров оценивается в 10-12 миллиардов рублей.

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