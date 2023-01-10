Хабаровский легкоатлет Александр Николаев взял серебро на «Рождественских стартах – 2023» Фото: Правительство Хабаровского края

Легкоатлет Александр Николаев из Хабаровска показал отличный результат на «Рождественских стартах - 2023», которые прошли в Екатеринбурге. За медали боролись сильнейшие спортсмены страны, в том числе действующие чемпионы России и победители международных соревнований. Александр стал серебряным призером в беге на 300 метров. Он пробежал дистанцию со вторым результатом за 33,73 секунды.

- В целом бегом доволен, и ожидания на продолжение сезона положительные, - поделился Александр Николаев, воспитанник хабаровской спортивной школы.

В конце января спортсмен примет участие в чемпионате ДФО, а в начале марта поборется за победу уже на чемпионате России.

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