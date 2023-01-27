100 видеокамер пополнят комплекс «Безопасный город» в Хабаровске в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Хабаровске продолжится внедрение систем видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Еще 100 камер будет установлено во всех районах. Сейчас в краевой столице работают 568 камер. Из них 444 числятся за городом, а остальные 117 - на балансе краевых учреждений. В учебных заведениях установлено больше трех тысяч камер и еще около пяти тысяч в организациях жилищно-коммунального хозяйства.

- Созданы системы видеонаблюдения в Южном (у ТЦ «ЭВР» и «Южный парк»), на Пятой площадке, в поселке Березовка. Установлены системы охранного телевидения в «Сквере врачей», «Березовой роще» (Красная Речка), «Сквере Самбо-90» и на других общественных территориях, - рассказали в администрации Хабаровска.

Современное видеонаблюдение помогает вычислять машины по номеру, распознавать людей по лицам. Технологии могут выделить человека из толпы по одежде, головному убору и другим признакам. Комплекс автоматического распознавания лиц начали внедрять в Хабаровске с 2021 года. В 2023 году город планирует получить 14,9 миллиона на развитие системы. В единую систему городского видеонаблюдения будут заведены 100 камер в 11 образовательных учреждениях.

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