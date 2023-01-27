Школьникам Хабаровска рассказали о блокаде Ленинграда Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске у школьников на протяжении недели проходили тематические уроки. В классах прошли «Разговоры о важном», уроки памяти под названием «Блокадный Ленинград». Школьники узнали о том, какие трудности переживали люди во время Великой Отечественной войны, и как прошло освобождение Ленинграда 27 января 1944 года.

«Сегодня, думаю, ребята узнали много нового о тех страшных днях. Например, они своими глазами увидели, сколько хлеба получали жители блокадного Ленинграда в сутки. Всем желающим выдали кусочек весом в 125 граммов: именно такая норма хлеба на человека в день была установлена во время блокады города, - рассказал Дмитрий Кабузенко, руководитель Центра патриотического воспитания.

Помимо лекций и раздачи хлеба, для ребят устроили фотовыставку о тех событиях. Школьники посмотрели и на форму красноармейцев, которые также участвовали в освобождении города.

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