Холод будет сопровождаться ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 29 января станет еще морозней. Одно радует: осадков не ожидается. А вот температуры расстраивают: ночью -32-34 градуса, днем - около -21-23 градусов. Холод будет сопровождаться ветром 3-10 метров в секунду.

На юге края преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут -29-34 градуса, днем - от -17 до -22 градусов. Ветер западный 3-9 метров в секунду.

В центральных районах также без существенных осадков. Температура ночью будет в пределах -20-42 градуса, днем - около -13-28 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-14 метров в секунду.

Преимущественно без осадков и на севере края. Ночью температура воздуха опустится до -20-38 градусов, в горах ожидается -48 градусов. Днем столбики термометров покажут -15-25, в горах - будут в районе -35 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-14 метров в секунду. По побережью Тугуро-Чумиканского порывы до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Хабаровскому краю.

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