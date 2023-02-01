Солнечную погоду прогнозируют Хабаровскому краю 2 февраля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Хабаровске 2 февраля будет солнечной. По прогнозам синоптиков, осадков и сильного ветра в четверг не ожидается. Ночью температура воздуха будет от -22 до -24, а днем от -14 до -16.
В Хабаровском крае небольшой снег пройдет только в Охотском районе. По всей территории региона скорость ветра достигнет 2-14 метров в секунду. На юге ночью столбик термометра покажет от -22 до -27 ночью и от -11 до -16 днем. На севере края будет от -20 до -39 ночью, а к полудню от -15 до -25. В центральной части региона ночью ударит мороз до -40, а днем будет от -10 до -25 градусов.
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