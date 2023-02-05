Пожар случился в частном доме на Сахалине
Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
В 15:40 произошло возгорание в частном жилом доме в Александровске-Сахалинском. Причина произошедшего на данный момент не установлена.
- Диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу третий переулок Порта, дом 13, - рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
На место незамедлительно прибыли семь сотрудников ведомства. К тушению также привлечены две единицы техники. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Тушение продолжается.
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