Пожар случился в частном доме на Сахалине Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

В 15:40 произошло возгорание в частном жилом доме в Александровске-Сахалинском. Причина произошедшего на данный момент не установлена.

- Диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу третий переулок Порта, дом 13, - рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На место незамедлительно прибыли семь сотрудников ведомства. К тушению также привлечены две единицы техники. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Тушение продолжается.

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