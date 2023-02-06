Травил людей пестицидами: автопарк и счета хабаровского предприятия арестовали за нарушения закона

Имущество и счета хабаровской компании арестовали из-за пестицидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2023 года приставы наложили арест на автопарк и счета ООО «ЕвроАзия Групп». Предприятие не проводило исследования выращиваемой сои, которые могли показать остаточное содержание пестицидов тифенсульфурон-метила, бентазона и галаксифоп-П-метила. Эти вещества были найдены в бобовых в результате проверки проб, отобранных сотрудниками краевого Россельхознадзора.

- Юрлицо раньше уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. Это обстоятельство отягощает его ответственность, - рассказали в ведомстве.

В ноябре 2021 года ООО «ЕвроАзия Групп» был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, но в 2022-м сумму уменьшили до 50 тысяч. Обязательства в срок предприятие не исполнило, поэтому судебные приставы наложили арест на имущество компании. Они заблокировали банковские счета и конфисковали 28 спецмашин, среди которых прицепы-цистерны, легковые авто и заправщики.

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