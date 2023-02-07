«Азиатско-Тихоокеанский банк» второй раз нарушил закон о рекламе в Хабаровском крае
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Комиссия краевого УФАС по Хабаровскому установила, что «Азиатско-Тихоокеанский банк» («АТБ») повторно нарушил закон о рекламе на телеканалах в региональных блоках.
- В видеороликах были указаны условия кредитования, которые влияют на сумму расходов потребителей. Описание было напечатано мелким шрифтом. Сам текс появлялся на экране на несколько секунд, из-за чего прочесть его было невозможно. Это могла ввести потребителя в заблуждение об условиях по кредиту, - рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.
В Хабаровске ролики транслировались с 7 по 27 ноября 2022 года на каналах «Россия 1», «НТВ», «СТС», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «ТВЦ», «Звезда», «Мир», а в Комсомольске – на «Первом», «НТВ», «ТНТ», «СТС», «Пятый канал».
Комиссия приняла решение завести административное дело в отношении «АТБ».
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