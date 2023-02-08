Предприниматели Хабаровского края оценили эффективность мер господдержки Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла встреча местных предпринимателей, представителей министерств, объединений и председателя правительства Марией Авиловой. На совещании бизнесмены рассказали, эффективны ли меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

- В 2022 году количество зарегистрированных субъектов МСП удалось сохранить на уровне 2021 года: чуть меньше 50 тысяч. Почти в два раза выросло число самозанятых: до 44 тысяч человек. Растет численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Сейчас в ней занято более 34% экономически активного населения, - отметила Мария Авилова.

Все, что нужно для помощи бизнесменам, собрано в центре «Мой бизнес». Здесь каждый может получить информацию о поддержке, пройти обучение или подать заявку на льготный кредит. Центр пользуется спросом: если в 2021 году туда обратилась 6,5 тысяч человек, то в прошлом число выросло на две тысячи. А только за январь 2023-го специалисты приняли больше 800 человек.

Между тем Екатерина Чабан, директор центра, говорит, что это связано и с расширением перечня услуг. Сейчас консультаций стало больше, а срок оформления сокращается. И предприниматели это подтверждают: многие говорят, что работали с центром с начала открытия своего дела.

Например, макаронная фабрика «Дальневосточная продукция» расширила выпуск продукции и берет зарубежные заказы. В планах – купить вторую производственную линию. К тому же, компания может претендовать на льготный кредит.

Помогает совершенствовать меры поддержки краевой Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Теперь иначе работают комитеты, началась работа над развитием МСП в крае.