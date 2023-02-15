Пожар в подвале тушат в центре Хабаровска Фото: Федор СКВОРЦОВ

15 февраля в центре Хабаровска загорелся подвал. Происшествие случилось на Комсомольской, 104.

Известно, что в многоэтажном горящем здании находятся офисы, в том числе медцентр и турагентство. Восемь этажей в нем - жилые.

Пожарным о случившемся сообщили в 16:35. На место тут же выехали 32 человека личного состава, также привлекалось восемь единиц техники. Специалисты провели разведку, нашли задымленные помещения и помогли людям выбраться из горящего здания.

- В 17:23 руководитель тушения пожара сообщил о локализации возгорания на площади 20 квадратных метров, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе МЧС Хабаровского края.

Информация о пострадавших не поступала. Пока специалисты продолжают тушить огонь.

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