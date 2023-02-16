Сотрудники ГИБДД остановили машину с разделанными тушами лосей на Колыме Фото: Дмитрий БРУШКО

Поздней ночью 14 февраля сотрудники ГИБДД патрулировали микрорайон Солнечный. На дорогах было мало машин, но одна из них привлекла внимание автоинспекторов. Они остановили «УАЗ», который ехал с прицепом. Во внедорожнике было три человека, а в прицепе оказались сложены разделанные туши диких животных. Предположительно, это были лоси, охота на которых в настоящее время запрещена.

- Ни у водителя «УАЗа», ни у пассажиров не было документов, которые разрешали бы законно перевозить туши диких животных, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полиция начала проверку. По ее результатам правоохранители решат, что делать с нарушителями. За незаконную охоту им может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до пяти лет.

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